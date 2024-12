En estas conversaciones se muestra un complicado vínculo familiar de idas y venidas a lo largo del tiempo

Bárbara Rey, en este segundo especial 'Bárbara Rey: mi verdad' en '¡De Viernes!' ha mostrado las conversaciones por mensaje con su hijo Ángel Cristo Jr. en los últimos años entre madre e hijo: "No te puedes imaginar todo lo que tengo de llamadas y WhatApps, todo lo que tengo, de quince y veinte llamdas diarias, le decía que no podía más".

Pese a que parecía que había una muy buena relación entre ambos, estas conversaciones muestran WhastApps desde el año 2018 que muestran una realidad completamente diferente.

Unos mensajes en los que se reflejan muchas de las ocasiones en las que Ángel Cristo pedía dinero a su madre: "Siguen sin pagarme, la situación es catastrófica en mi cuenta. Creo que no me pagan por ser tu hijo", "mamá, por favor, hazme una trasferencia de 100 euros que he puesto gasolina y estoy en negativo. Perdona por pedirte, pero es que no tengo dónde caerme muerto".

A lo que Bárbara respondía rotunda: "No voy a permitir tus presiones, tu control ni que me eches nada en cara, eso se terminó hace años". Lo que este no entendía: "¿Pero tú estás bien? ¿en qué te he presionado? Anda ya, ¿me vas a echar a la calle? Te portas como una niña pequeña, lo único que quiero tener como hijo es tener a mi madre cerca porque lo estoy pasando muy mal, podrías ser cariñosa y amable, solo te doy ideas".

Además, se ve cómo la falta de atención mutua se convierte también en un motivo de conflicto que les lleva a intercambiar mensajes llenos de reproches. "No entiendo cómo eres capaz de hablarme cómo me hablas, no sabes escuchar ni menos tener respeto, pienso que en el fondo no me quieres" "te he pedido disculpas, ¿qué más quieres? desbloqueame, a veces no me doy cuenta de las cosas que digo, solo quiero lo mejor para mí", eran algunas de las palabras de él y ella respondía: "Nunca más me insultaras, hasta aquí hemos llegado".

En estas conversación se muestra un complicado vínculo familiar de idas y venidas a lo largo del tiempo. El que se recrucede tras la acusación de Bárbra Rey por alzamiento de bienes que salpicaba de manera directa a su hijo.