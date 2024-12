Carlo Costanzia defiende a su madre, Mar Flores, del duro ataque de su padre

El pasado 29 de noviembre, Carlo Costanzia padre visitó el plató de '¡De viernes!'. Aún no se había convertido en abuelo y, además de comentar las ganas que tenía de ver a su hijo ser padre por primera vez, también trató el que fue el tema más incómodo de la noche: su relación con Mar Flores.

Con la llegada del pequeño, probablemente se tendrán que reunir más a menudo, y los colaboradores le preguntaron cómo afrontaría esas situaciones: "Es un desafío pero yo lo dije, me quedé mal y sorprendido que después de 20 hubiese hecho una entrevista y sacando temas del pasado. Parece que la que no lo supera es ella ", ha comentado.

"Al hospital han venido cuando podían venir y cuando cada uno ha sacado hueco . Si tienen que coincidir, coincidirán y te aseguro que no habrá ningún problema", comenzaba Carlo. Pero los colaboradores le recordaban las palabras de su padre: "Hoy el protagonista es el bebé. Si se tiene que dar, se dará. Entiendo que sea difícil superar ciertas cosas del pasado. Soy totalmente partidario de que hay que perdonar y olvidar en la vida. Hay que pasar página. Esto es algo que he hablado muchas veces con ellos y ninguno tiene ningún problema".

No obstante, José Antonio León le recordaba de nuevo las palabras que su padre le dedicó a su madre: "Yo es que no me puedo meter en lo que siente él o en todo lo que han pasado. Respeto las opiniones de cada uno, pero sí te puedo decir que estoy completamente seguro de que será una gran abuela. Está muy presente", ha asegurado en defensa de su madre.