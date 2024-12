Tras su paso por ‘GHVIP’ y ser la segunda expulsada, la bruja se alejó de los medios de comunicación y a mediados del 2020 la participante de ‘Hotel Glam’ confesar uno de los momentos más complicados de su vida, pues había sufrido un coma diabético que casi no supera . Actualmente a pesar de tener dos hijos, Aramís y Karim, su relación no es buena desde hace años y están totalmente distanciados.

Tras la última entrevista de Bárbara Rey hablando abiertamente de su relación con el emérito, la bruja se ha pronunciado. "No entiendo tanto revuelo por haber sido la amante del rey... He tenido amantes mucho más importantes y no he hablado nada", dice mientras cuestiona la decisión de la vedette.