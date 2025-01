Alejandra Rubio ha retomado su vida laboral con energías renovadas. A punto de cumplirse dos meses del nacimiento de su primer hijo junto con Carlo Constanzia, la hija de Terelu Campos está volviendo a lo que era su vida de antes y dejándose ver más en sus redes con sus nuevos planes y proyectos. Después de hacer su primera escapada junto a al hijo de Mar Flores y su bebé, a la colaboradora de 'Vamos a ver' no se le resiste nada. Aunque hay un tema que la tiene inquieta y para el que ha pedido ayuda a sus seguidores. Alejandra Rubio se va a someter a un nuevo y arriesgado cambio de look y no sabe por qué opción decantarse.