Alejandro le prometió que se lo iba a dar hace tiempo, pero cuando se mudó no lo encontraba entre las cajas. Hasta que un buen día, metió mano en una de ellas y se topó con él de bruces. Sabía que tenía que quedar con ella para entregárselo, pero quería hacerlo de una manera especial. Así ha sido su emotivo reencuentro en el plató de Telecinco.

Belén trabaja como maquilladora, pero antes de poder dedicarse al sector ha trabajado de muchas otras cosas. Entre ellas en una agencia de publicidad, donde coincidió con Alfredo. Cuando Jorge Javier le pregunta sobre él, ella no puede contener las lágrimas: "Es un compañero que tuve en un trabajo en Santiago de Compostela. Fue una persona muy especial para mi, son de esas amistades que sin forzar y sin querer son super bonitas y limpias ". Siempre mantuvieron el contacto, pero la distancia les impedía verse tanto como antes. Hasta que un día, después de la pandemia, Belén se cruzó con sus antiguos jefes sin saber que le iban a dar una noticia que le llenaría de pena el corazón: Alfredo había fallecido, una enfermedad se lo había llevado rápidamente.

Alejandro quiere hacerle entrega de este detalle tan especial para honrar al que fue su marido y pedirle algo que es muy importante para él, así que cuando entra en el plató de 'El diario de Jorge' ambos se funden en un abrazo. "Me late el corazón a mil por hora y me siento que quería tener este libro" , afirma Belén. Y es que resulta que en varias ocasiones ha intentado conseguirlo sin éxito, pero entendía que quizás Alejandro necesitaba tiempo.

"A mi, deshacerme de las cosas manuscritas, de su letra, me cuesta mucho", confiesa Alejandro en un alarde de valentía. Sin embargo, cuando encontró la caja donde se encontraba el libro "hace no mucho", supo que había llegado el momento. Ahora, quiere decirle dos cosas muy importantes: una de ellas es que "él te quería con locura, eras su niña" y, la otra es que, a pesar de que se hayan visto muy pocas veces, le gustaría "forzar una amistad con ella" porque "olvidarte a ti sería olvidarlo a él". Belén no lo duda ni por un segundo: "Claro que sí".