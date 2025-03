Primeras declaraciones de Luitingo tras la demoledora entrevista a Jessica Bueno: "Estamos todos destrozados"

Este pasado viernes, Jessica Bueno se sentaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta tras su mediática ruptura con Luitingo . La modelo escuchaba tras la entrevista unos audios del que fuera su pareja que le hacían romper a llorar al instante. Pese a que los audios no se hicieron públicos, la reacción de Jessica no dejaban lugar a dudas:

"Se supone que nos queríamos, estoy en shock. ¿Cómo ha podido hablar así de mí y de mis hijos? Una persona que te quiere no hace eso, yo jamás hablaré mal de él. Me duele porque sabe cómo lo he pasado, era mi mejor amigo, mi desahogo. Lo que más me duele es que hable así de mis hijos. Yo no le he dado motivos para que esté enfadado conmigo", explicaba la modelo andaluza rota por completo.