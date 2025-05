Oleada de críticas a Violeta Mangriñán por su "postureo" en la Feria de Sevilla

Violeta Mangriñán se viste de gitana y le llueven las críticas

La exconcursante de 'Supervivientes' hace frente a los comentarios negativos tras decir que el "principal motivo" por el que ha ido ha sido por vestir con un traje de flamenca de Rocío Osorno

Violeta Mangriñán recibe una oleada de críticas tras acudir a la Feria de Sevilla sin tener demasiadas ganas y por un motivo: vestirse con un traje de flamenca diseñado por Rocío Osorno. Después de reconocer que el ambiente del Real y le da "pereza" y que tras haber visto tantas cosas por redes sociales está "un poco hasta el pirri", la exconcursante de 'Supervivientes' se ha presentado en la Feria vestida de gitana.

"Tengo muchas ganas de vivir la Feria de Sevilla, aunque creo que no va a ser mi ambiente porque yo, espacios cerrados, mucha gente en espacios cerrados no es mi lugar ideal... Pero necesito vivirlo al menos una vez en la vida y hacer el check", decía la creadora de contenido mientras se dirigía a la estación de Atocha, lista para coger un tren con destino a Sevilla.

"El principal motivo por el que voy es para ponerme un vestido de doña Osorno, que me hace una ilusión increíble. Eso sí", agrega dando a entender que ha colaborado con la influencer y diseñadora sevillana. Algo que llama poderosamente la atención, pues hace unos años, la exmujer de Coco Robatto estallaba contra la presenecia de influencers en la Feria de Abril y el intento de apropiación cultural. "La Feria no es engagement", declaraba despertando un movimiento que no ha cesado desde entonces.

"Si no fuese por eso, os juro que con todos los vídeos de la Feria que he visto ya... estoy un poco hasta el pirri... Me da un poco de pereza. Pero vamos a meterle buena onda y alegría", añade Violeta, que también ha sido bastante criticada por haber preferido viajar hasta Sevilla y no permanecer al lado de su pareja, Fabio Colloricchio, que acaba de sufrir una dura pérdida familiar.

Las reacciones a estas declaraciones no se han hecho esperar. La indignación de los andaluces (sevillanos y no) ante las palabras de Violeta Mangriñán han sido tal, que la influencer no ha dejado de recibir críticas desde entonces. "Violeta, creo que te estas equivocando con estos comentarios, y te lo dice una valenciana y fallera", le dice una seguidora de forma educada. No todos los comentarios siguen esta línea.

"No soy sevillana, no he ido a al feria de Sevilla en mi vida, pero sí soy andaluza, y me parece un despropósito ver cómo una fiesta y nuestro traje regional se ha convertido en un disfraz para influencers que lo único que quieren es ganar dinero y contenido con nuestra. Aburrís, de verdad", "La Feria ha perdido su esencia… solo van para la fotito y ver quién sube el mejor traje" o "No molestan que vengan, molesta que vengan al postureo sin respetar lo que llevan puesto", son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer tanto en Instagram como en X (la antigua Twitter) o TikTok.

"Por esto Marina García hizo su vídeo", comenta otro internauta mientras hace referencia a la polémica en la que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se vio envuelta hace solo unas semanas. "Qué razón tiene Marina García, todas estás solo van al postureo por la foto pero no saben llevar ese traje", añade otra.

Las palabras de la valenciana han sentado realmente mal. Tanto, que han invitado a la creadora de contenido a regresar a su tierra. "Pues no vengas, que te aseguro que no hace falta... Quédate con tu vestido de doña Osorno que te aseguro que cualquier niña sevillana con un vestido de flamenca del chino lo va a lucir mejor que tú". "Los sevillanos boicotearon la red eléctrica para que los trenes llenos de influencers no llegaran", "Te falta algo muy importante, la esencia, los escalofríos que te entran cuando pisas el real, "No vengas, solo vienes para quedar bien", "¿Y no prefieres quedarte con tu pareja entonces? Vamos, más que nada por el momento que está pasando con la perdida de un familiar...", son más ejemplos.

La reacción de Violeta a su polémico paso por el Real de la Feria de Sevilla

Violeta es consciente del revuelo que han generado sus palabras y su presencia en la Feria de Abril. Y no ha dudado en responder a algunos comentarios de manera categórica.

"Que se pica, que se pica", le ha dicho a un usuario de Tiktok. En Instagram, ha sido bastante más explícita y, a través de stories, ha justificado su presencia en la Feria y en la caseta de su "compañera".

"Define amargao", escribe mientras contesta a un creador de contenido sevillano que cuestiona su actitud. "El principal motivo era lucir un vestido de mi compañera, sí, y posteriormente visitar por primera vez la Feria", dice mientras reafirma que llevar un traje de Rocío Osorno era lo que más ilusión le hacía.