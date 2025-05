Espionaje, manipulación y silencio: cómo la Cienciología controló la vida de Tom Cruise

Juan Arcones 23 MAY 2025 - 13:19h.

Tom Cruise estrena ‘Misión Imposible: Sentencia Final’ este 23 de mayo, la última de las entregas de la popular saga de acción

El actor ha sido muy criticado por apoyar la Cienciología, una organización que muchos consideran una de las sectas más peligrosas

Compartir







Tom Cruise es una de las estrellas más grandes de Hollywood. Y es de las pocas que quedan en la actualidad el pasado star system. Su figura es tan grande que atrae al público a las salas de cine. Su saga ‘Misión Imposible’, de la que estrena ahora la última entrega, es una de las más conocidas del cine de acción. Y su regreso a ‘Top Gun’ sacudió la taquilla mundial, recaudando más de mil millones e incluso consiguiendo varias nominaciones a los Oscar. Sí, su estrella no brilla tanto como antes, pero se mantiene en una posición privilegiada en el firmamento hollywoodiense, aunque a comienzos de los 2000 su imagen pública quedó gravemente dañada y tuvo que alejarse un poco de los rodajes para recuperarse.

Todos recordamos su entrevista con Oprah Winfrey, subiéndose al sillón y declarando su amor por Katie Holmes. Tras este extraño brote que llevó a todo el mundo a cuestionar su salud mental, Cruise se alejó de los focos un tiempo. Y curiosamente, esta etapa de su vida coincidió con su regreso a la Cienciología, convirtiéndose en el gran embajador mundial de dicha organización. Pero, ¿qué es la Cienciología y por qué ha influido tanto en la vida del actor?...

La Cienciología es una organización fundada en los años 50 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. Se presenta como una religión, aunque muchos la consideran una secta por sus prácticas herméticas, su sistema de jerarquías internas y su tratamiento a exmiembros. De hecho, en Alemania es considerada “secta anticonstitucional”. Muchos miembros de la organización, una vez fuera de su influencia, han denunciado abusos y amenazas. El director y guionista Paul Haggis, miembro de la organización durante 30 años, ha hablado públicamente sobre dichas malas prácticas. Y, según él, estarían detrás de la mujer que le acusó de violación y por la que tuvo que ir a juicio y pagar siete millones y medio de dólares. "No tengo pruebas. Pero, por lo que he aprendido de la Cienciología, sé que son capaces de todo", explicó para el periódico italiano de La Reppublica. "Si hablas contra ellos, usarán cualquier medio para destruir tu reputación, tu carrera y tu familia”.

PUEDE INTERESARTE La tensa relación entre Tom Cruise y su hija Suri y el motivo por el que llevan 10 años sin dejarse ver juntos

La supuesta religión de la Cienciología se basa en la idea de que los seres humanos son “thetanes” (espíritus inmortales) atrapados en cuerpos físicos y cargados de traumas pasados. A través de un proceso llamado auditoría, los fieles pueden liberarse de estos traumas y alcanzar un estado espiritual superior. Para avanzar en los niveles, es necesario pagar grandes sumas de dinero. Y Tom Cruise ha gastado mucho. Millones. Aunque no siempre estuvo tan cerca de la organización como en la actualidad. A mediados de los 90, y según ex-miembros de la organización, Cruise consiguió llegar al nivel OT3, uno de los más avanzados. Ahí descubrió información sobre el líder espiritual Xenu, y todo le pareció tan surrealista y de ciencia-ficción que se alejó de la Cienciología durante años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según la periodista Janet Reitman en su libro ‘Inside Scientology: The Story of America’s Most Secretive Religion’, el actor entró en shock. “Se puso histérico y pensó: ‘¿Qué demonios es esta mierda de ciencia ficción?’”. Esta historia, además fue secundada por la escritora Karen Pressley, ex-integrante de la Iglesia. “Tom se volvió un poco loco cuando llegó a ese nivel. En ese entonces, no existía Internet y no había forma de conocer esta información antes de tiempo. Fue un shock absoluto”.

Cruise se alejó de la supuesta iglesia y, desde el interior de la organización, no reaccionaron nada bien. Recordemos que, por aquel entonces, el actor estaba casado con Nicole Kidman. Siendo su padre un reputado psicólogo, los jefes de la Cienciología empezaron a verla como un gran problema en la vida de Tom Cruise, así que decidieron volver a atraerlo utilizando prácticas poco éticas e incluso ilegales. Por ejemplo, se dedicaron a espiar a la actriz, incluso llegando a pinchar su teléfono, buscando encontrar pruebas que la desacreditaran públicamente. Según el ex-ejecutivo de la Iglesia, Mike Rinder, y el exauditor Marty Rathbun, la organización consideraba a Kidman una influencia negativa para Cruise debido a su falta de entusiasmo por la Cienciología.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Incluso contrataron detectives privados para conseguir información comprometida de la actriz, además de hacer auditorías extra a Tom Cruise para ponerle en su contra. Todo terminó con el divorcio de la pareja en 2001. Más tarde, el actor empezaría una relación con Katie Holmes, con la que tuvo a su hija Suri. La actriz se alejó tras los intentos de la Cienciología por captar a su hija, así que planeó meticulosamente la separación para poder escapar de dicha relación y que no afectara en nada a Suri. Uno de los rumores más persistentes es que Katie Holmes habría dado a luz en completo silencio, siguiendo las directrices de la Cienciología. Esta práctica, conocida como ‘parto silencioso’, se basa en la creencia de que los ruidos durante el nacimiento pueden causar traumas al recién nacido.

Y, aunque Tom Cruise ya no habla tanto de la iglesia, al menos públicamente, esta secta sigue teniendo miles de miembros en todo el mundo. A nivel mundial, se estima que la membresía podría oscilar entre 40,000 y 50,000 personas. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Portugal y España, la Cienciología es reconocida oficialmente como religión. Aunque sigue enfrentándose a continuas polémicas. Se ha acusado a la Iglesia de utilizar información confidencial obtenida durante las auditorías para presionar a los miembros que intentan abandonar la organización.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.