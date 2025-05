Juan Arcones 25 MAY 2025 - 10:00h.

La multitud de leyendas, rumores y mentiras sobre su matrimonio llevó al divorcio más famoso del cine

Espionaje, manipulación y silencio: cómo la Cienciología controló la vida de Tom Cruise

Los matrimonios entre estrellas de Hollywood no siempre salen bien. La presión mediática suele jugar un papel fundamental en la duración de estas parejas, además de conflictos internos si nos encontramos a dos estrellas de primera línea. De los pocos que han funcionado durante décadas es el matrimonio formado por Goldie Hawn y Kurt Russell, que siguen felizmente casados a día de hoy. Pero nunca atrajeron tanto interés como uno de los más icónicos de los 90: el matrimonio formado por Tom Cruise y Nicole Kidman.

El actor era una estrella gracias al éxito sorpresa de 'Top Gun', pero también había sido nominado al Oscar por ¡Nacido el 4 de julio', e incluso era un icono sexual gracias a su baile en calzoncillos en 'Risky Business'. Nicole Kidman, por su parte, había hecho pequeños papeles en películas como 'Los bicivoladores', o 'Calma total', película australiana que co-protagonizó junto a Sam Neill.

En 1990 llegó 'Días de trueno', dirigida por Tony Scott, y Nicole Kidman y Tom Cruise eran la pareja principal de la historia. El rodaje les unió y a los seis meses ya estaban casándose, poco después de que el actor se hubiera divorciado de Mimi Rogers (ella fue la que le introdujo en el mundo de la Cienciología).

Casi al momento se convirtieron en el matrimonio de moda, y aparecían juntos en todas las alfombras rojas. La carrera de Nicole Kidman empezó a despuntar desde el estreno de la película (recaudó casi 200 millones en taquilla, con un presupuesto de apenas 50), y se les veía felices y dispuestos a todo. El problema era la iglesia de la Cienciología. Considerada como secta en países como Alemania, el actor había sido miembro activo de la organización, dejándose grandes sumas de dinero para ir subiendo de nivel (casi como si fuera Candy Crush pero con líderes alienígenas de carácter mesiánico).

Pero dicen las malas lenguas que, cuando llegó al conocido como nivel OT3, descubrió ciertas cosas de las creencias de la Cienciología que le hicieron replanteárselo todo y alejarse. Básicamente, no creía ni una palabra de lo que le decían: Xenu, su líder, es un alienígena de millones de años de antigüedad, que supuestamente aniquiló a su raza, los thetanes, y estos se adhirieron a las almas de los humanos, creándoles traumas y daño espiritual. Así que, tras estas revelaciones, el actor decidió poner tierra de por medio… y eso no sentó bien entre los jefes de la organización, que decidieron sabotear su matrimonio con Nicole Kidman.

Todo esto se basa en rumores y en afirmaciones de ex-miembros de la organización, que decidieron contar la verdad para seguir vivas, como diría Rocío Carrasco. Aunque contar la verdad sobre la Cienciología no siempre acaba bien. Pero este no fue el único problema en el matrimonio de los dos intérpretes. Porque la prensa tuvo mucho que ver. Cuando ambos rodaron bajo las órdenes de Stanley Kubrick su última película 'Eyes Wide Shut', la prensa no dejaba de sacar titulares de la pareja. Hasta se llegó a afirmar que tuvieron que recurrir a un terapeuta sexual para llevar a cabo las escenas de sexo en el rodaje. Eso sí, denunciaron al tabloide que lo afirmó y ganaron la demanda.

También hubo leyendas urbanas, como que Tom Cruise es homosexual y todo era una tapadera, y su matrimonio tenía fecha de caducidad desde el principio. O incluso que uno de sus hijos (adoptaron dos, Isabella Jane y Connor Antony) era realmente hijo biológico de Michael Jackson. Esa presión continúa fue minando la relación entre ambos hasta que llegó el divorcio en 2001. Fue Tom Cruise el que lo solicitó, alegando "diferencias irreconciliables", pese a que la gente pensara que fue al revés, sobre todo por el meme de Nicole Kidman en la calle, llena de felicidad. Durante mucho tiempo se pensó que esas fotografías habían sido tomadas tras divorciarse del actor, pero hace poco afirmó Kidman que eran parte de un rodaje.

Y, aunque Cruise alegó esas diferencias para confirmar el divorcio, Nicole Kidman confesó hace poco en una entrevista para la revista francesa Du’jour, que todo le llegó completamente por sorpresa. "Pensé que nuestra vida juntos era perfecta (...). Me llevó mucho tiempo recuperarme. Fue un shock para mi organismo".

"Yo era joven. Creo que lo propicié", afirmó también en Harper’s Bazaar en una entrevista hablando sobre su última película 'Baby Girl'. "Yo era una niña, realmente, cuando me casé. Y necesitaba crecer […]. Tal vez me he vuelto un poco más temerosa, pero siempre trato de ser lo más abierta posible. Simplemente prefiero vivir en el mundo de esa manera". Y también, en una entrevista reciente para The New York Times, la actriz quiso abordar directamente las mentiras que circularon cuando la prensa insistió en que el motivo de su divorcio fue la tensión generada en el rodaje de 'Eyes Wide Shut'.

"Esa es la falacia. Nos encantó trabajar con él. Rodamos durante dos años. Teníamos dos hijos y vivíamos la mayor parte del tiempo en una caravana en el set, haciendo espaguetis porque a Stanley le gustaba comerlos con nosotros a veces. Estábamos trabajando con el mejor cineasta, conociendo sus vidas y disfrutándolas en el set. Pensábamos: '¿Cuándo va a terminar esto?'. Fuimos pensando que serían tres meses. Se convirtió en un año, un año y medio. Pero piensas: 'Mientras me entregue a esto, me lo voy a pasar genial'. Stanley no era una tortura. Era arduo, ya que filmaba mucho. Pero me sentaba en el suelo de su oficina a charlar y veíamos vídeos de animales".

Y aunque el actor no ha querido hacer declaraciones desde entonces sobre su proceso de divorcio (sobre ninguno, realmente, porque años después, también se separó de Katie Holmes), sí que ha tenido buenas palabras para Nicole Kidman en unas declaraciones para Sight&Sound con motivo del estreno de 'Misión Imposible: Sentencia final'. "Básicamente, Stanley y yo nos estábamos conociendo. Y mientras lo hacíamos, le sugerí a Nicole que interpretara el papel de Alice. Porque, obviamente, es una gran actriz".