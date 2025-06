Lara Guerra 04 JUN 2025 - 16:00h.

Tras las duras críticas que Marta Peñate ha recibido por fumar en su embarazo, descubrimos los riesgos reales a través de un médico

Después de varios intentos, Marta Peñate y su pareja, Tony Spina conseguían su mayor sueño: ser padres. Esta noticia revolucionó en redes sociales y fueron miles los comentarios de alegría que sus seguidores pusieron en la publicación donde lo anunciaba. Sin embargo, días después la propia influencer confirmaba a través de un directo que no ha dejado el tabaco y que su propio médico le ha aconsejado no evitarlo de golpe. Por ello, 'En todas las salsas' se ha puesto en contacto con un doctor para conocer los verdaderos riesgos que supone fumar durante un embarazo.

Marta Peñate ha visibilizado en sus redes sociales todo su proceso para quedarse embarazada, un largo camino de fondo en el que la meta ha llegado, pese a esto el directo donde hablaba sobre fumar ha alertado a todos sus seguidores y las críticas hacia la influencer no han dejado de crecer. "Me ha dicho que puedo hasta tres cigarros, y que puedo estar tranquila", asegura.

Tras recibir multitud de críticas, Marta Peñate emitía otro directo en el que explica que "el otro día hice un directo donde conté que yo antiguamente fumaba muchísimo y que ahora me estaba fumando dos o tres cigarros al día y que pretendía dejarlo porque no quería hacerlo estando embarazada. Alguien pilló el trozo del directo que más le interesaba y lo colgó para llevarse un par de me gustas". Prosigue y asegura que "los médicos te lo dicen claro, si te va a dar ansiedad, nervios y demás, puedes fumar 1, 2 o 3 cigarros. Obviamente te dicen que es mejor no fumar y dejarlo cuanto antes, esa es mi idea".

Por ello, como este polémico debate ha dado mucho de que hablar, 'En todas las salsas' se ha puesto en contacto con un médico con el fin de descubrir cuáles son los riesgos reales que supone fumar estando embarazada y ver si las indicaciones que ha recibido Marta Peñate son las correctas ¡Dale play al vídeo para conocer las palabras del experto!

