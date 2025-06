Raquel Salazar llora la pérdida de Loli, la soltera con cáncer terminal que pasó por First Dates

Rocío Molina Madrid, 06 JUN 2025 - 16:05h.

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings', muy afectada, se despide de su amiga Loli, la mujer con cáncer terminal que se presentó a 'Fist Dates'

Raquel Salazar rompe a llorar y se sincera sobre el mal momento que atraviesa: "La mente te juega malas pasadas"

Raquel Salazar está muy afectada tras haber conocido la noticia de la muerte de Loli Sánchez, la mujer con cáncer terminal que pasó por 'First Dates' en busca del "novio eterno". La carismática soltera se ganó el corazón de todos y la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' no ha podido evitar llorar su pérdida y desahogarse con sus seguidores.

Tras vivir recientemente una dura pérdida, la madre de Noemí Salazar se ha tenido que enfrentar a otra triste noticia y ha mostrado públicamente su dolor al saber que Loli Sánchez ha fallecido a los 51 años. Ha sido la hermana de Loli la que lo ha comunicado en su perfil oficial de Instagram, sucediéndose a partir de ahí continuas muestras de dolor y de cariño.

"Estoy desolada. Qué injusto es todo. Ella quería vivir por sus hijos y por ella misma. Hasta el último segundo nos dio un ejemplo de vida", ha sido como Raquel Salazar ha despedido a Loli Sánchez y ha querido demostrarle su amor y su cariño. "Te quiero mucho. Descansa en paz que te lo mereces. Nunca te olvidaré".

Tratando de sobreponerse ante este golpe de la vida, Raquel Salazar ha querido compartir la imagen de su amiga Loli y describir cómo recordará. "Esos ojos nunca los olvidaré", ha lamentado la que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' ante una noticia que le ha provocado tanta pena.

Loli Sánchez, que se hizo conocida el verano pasado por su primera aparición en 'El diario de Jorge', relató al presentador que llevaba dos años con un cáncer avanzado de útero. "Está en fase 4B. Metastásico. No me voy a curar, me lo han dicho", advertía ella con toda crudeza, pero sin dejar de ser optimista pese al diagnóstico.

Y, de ahí saltó a 'First Dates' en Cuatro, el pasado mes de febrero donde acudió al programa de Carlos Sobera a buscar el amor. En su presentación dejaba claro que llegaba por no perder el tiempo y valorando más cada momento. "Ahora disfruto cada segundo, cada minuto porque el presente es un regalo. Me apetece conocer a un chico que me guste mucho, que sea mi novio eterno", indicó en el famoso restaurante donde tienen lugar las citas más mediáticas.