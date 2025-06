TardeAR Madrid, 06 JUN 2025 - 19:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' no da crédito con el material que capta a su marido "acaramelado" con otra chica

Laura Cuevas abandona el plató de ‘Tardear’ tras otro tenso cara a cara con su marido: “Eres un mentiroso compulsivo”

Compartir







A la redacción de 'Tardear' han llegado unas imágenes en las que se puede ver a Carlos Calderón, todavía marido de Laura Cuevas -aunque no tienen relación actualmente-, en una situación "acaramelada" junto a una chica.

Una testigo que presenció la cena en la que ambos estaban viendo y comentando 'Supervivientes' detalla que Calderón aparece divirtiéndose y compartiendo risas con la mujer en cuestión. En ese vídeo, que podemos ver en el apartado superior al cuerpo de la noticia, de muestran incluso besos y abrazos entre una y otro. "No se estaba escondiendo nada, se fue con pena, como que no pudo rematar la faena", asegura la misma fuente.

Laura Cuevas se ha sentado en el plató del programa de Telecinco dispuesta a reaccionar a dichas imágenes. Reconoce que desconocía de la existencia de ese encuentro después de las infidelidades que habría vivido ya en su matrimonio -Daniela, una posible amante, las confirmó en directo-. Por lo tanto, la andaluza iba dispuesta a ver cualquier cosa que le dejase en una misma situación que le haga perder la confianza definitiva en Calderón. Pero no ha sucedido así. Su reacción ha sido extraordinaria, porque no ha dado crédito con el material que estaba viendo en pantalla.

"Lo más probable es que estuviesen liados desde verano"

"La conozco, es mi antigua jefa", dice sobre la mujer con la que estaba. "Él fue a montarla en mi trabajo para que me largaran y ella fue la que me despidió", comparte. Además, Laura Cuevas ha señalado su sospecha de que el acercamiento entre ambos viniese de lejos. "No es que haya tenido facilidad, es que lo más probable es que estuviesen liados desde verano como mínimo", dice.

La exconcursante de 'Supervivientes' -donde ya vivió un tenso reencuentro con su marido- se esperaba que fuese una mujer "anónima" y no la jefa con la que estuvo trabajando en un hotel. "Ella desde que habló con él me despidió y no he vuelto a tener más relación", señala.