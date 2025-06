TardeAR 16 JUN 2025 - 17:56h.

Tras el ‘tsunami’ que han provocado sus declaraciones, un equipo de ‘Tardear’ ha conseguido hablar en exclusiva con Ivet Playà, fan de Alejandro Sanz

Ivet Playà es una fan de Alejandro Sanz que en 2015 tenía 18 años, y es cuando, según dice, comenzó a tener contacto con el cantante a través de redes sociales. En ese momento Sanz tenía 49 años.

Ivet asegura que comenzó como una “relación ideal” de fan, con mensajes directos y comentarios, pero que terminó convirtiéndose en una “terrible pesadilla”.

Además, declara que, tras seguir a Sanz en concierto tras concierto, con 22 años dejó Barcelona y se mudó a Madrid al ser contratada por él. Allí la relación (que comenzó con admiración) derivó en una conexión íntima.

Ivet se siente “engañada, utilizada, humillada e incluso sucia”, ya que no sabe quién ha podido ver sus contenidos personales. Considera que Sanz se aprovechó de la relación de poder, traspasando límites morales, humanos y emocionales.

La fan deja claro que no ha habido ningún hecho delictivo y advierte que no ha presentado denuncia legal, siente una “responsabilidad moral” de compartir su verdad, no para acusarlo penalmente, sino para visibilizar lo que considera una conducta negligente e inmoral.

‘Tardear’ habla en exclusiva con Ivet

Tras el ‘tsunami’ que provocaban sus declaraciones, un equipo de ‘Tardear’ ha conseguido hablar en exclusiva con Ivet Playà, que se justificaba: “Necesito liberarme, porque han sido muchos años, y no solo de relaciones sexuales, sino ya como fan tenía que estar escondiendo cosas para que los fans no se enterasen y para que no se armara pifostio. Luego, cuando me contrataron, también tenía que ser en secreto para que los fans tampoco se enfadasen”.

“Y luego, lo último, pues ya evidentemente tenía que ser en secreto total. Y como que sentía esa necesidad y después de muchos meses pasándolo mal y todo lo que viví, como que no podía acabar de sanar… Y dije, mira, me libero y yo ya dejé de mantener contacto con Alejandro hace unos meses”, contaba.

“Durante todos estos meses he aprovechado para encerrarme conmigo misma y pensar. Y ahora ya que estoy más tranquila, ya lo he asimilado todo y he puesto nombre a lo que me estaba pasando, no es fácil darme cuenta… Pues ahora ya me siento con fuerza para soltar y acabar de soltar todo”, zanjaba la fan de Alejandro Sanz en exclusiva en ‘Tardear’.