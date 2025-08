Silvia Herreros 04 AGO 2025 - 14:21h.

Maite Galdeano rompe su silencio y se posiciona tras abiertamente salir a la luz que sus hijos, Sofía Suescun y Cristian Suescun, no se hablan. La exconcursante de 'Gran Hermano', que no sabe nada de su hija desde que ésta la echara de su casa hace tal día como hoy hace justo un año, ha hablado alto y claro.

'La elegida de Dios', que se encuentra viviendo en un barco atracado en San Pedro del Pinatar, Murcia, lleva tiempo alejada de las pantallas y de las redes. Tras un tiempo 'desaparecida', Maite retoma su actividad en las plataformas, lugar desde el que ha reaccionando a la nueva polémica familiar.

Galdeano, que según su primogénito habría sido la única de la familia en preocuparse por él tras conocerse que le han "detectado una anomalía en el estómago" durante la realización de unas pruebas, parecía querer echar más leña al fuego ni pronunciarse de manera directa sobre el enfrentamiento de sus hijos en un primer momento. No obstante, algo ha cambiado en las últimas horas.

A través de TikTok, Maite ha reaccionado a la polémica. Lo ha hecho mientras comenta vídeos de cuentas de salseo en las que se hace referencia a la guerra que ha estallado entre los hermanos. "Menos mal que mi hijo está abriendo los ojos….", escribe mientras deja clara su postura. "Si mi hijo está así es por su hermana, porque él es lo mejor de la familia, mi Cristian", ha expresado también.

Estas declaraciones llegan horas después de haber compartido una extraña reflexión en la que, en un primer momento, parecía no querer tomar parte sobre el conflicto de sus vástagos. Un pensamiento que compartía en Instagram junto a un vídeo creado por inteligencia artificial en el que se ve una sala hospital de recién nacidos en la que, en lugar de bebés humanos, aparecen crías de perro. Estos "hijos" son para Maite "preferibles ante los de dos patas", escribía.

No es la primera vez que a cantante de La papela del camión hace una declaración de este tipo. De hecho, para ella, su perra Tila Galdeano es mucho más que una "hija". Es aquella que "jamás me abandonaría, y menos por un macho". Con este mensaje, publicado tras salir a la luz el conflicto entre Sofía y Cristian, podría parecer que Maite estaba lanzando un dardo a sus dos hijos. Sus últimas palabras dejan claro que únicamente van dirigidas a su hija.

Este lunes se cumple justo un año del momento en el que Sofía echaba de casa a su madre. 365º días en los que la vida de la de Pamplona ha cambiado de manera radical. Según contaba hace unos días la propia Maite, hoy lo hará de nuevo: "El día 4 hará un año que la que eché por las entrañas me echó de casa. No pasa nada. Ese día me va a cambiar la vida 180 grados de nuevo. Lo iréis viendo".