Luis Pliego adelanta en exclusiva en 'Tardear' todos los detalles del vínculo entre Mar Flores y su nuevo 'amigo' especial

Mar Flores rompe con su pareja, el empresario Elías Sacal, por una tercera persona: "Es una mujer joven y elegante"

Este 2025 está siendo un año de cambios en la vida sentimental de Mar Flores. La 'celebrity' puso fin a su noviazgo con el empresario mexicano Elías Sacal tras 9 años de relación. El motivo fue "una tercera persona", como lo hizo saber el periodista Jorge Borrajo en 'Tardear'. Ahora, ha salido a la luz la identidad de ese individuo con el que la madre de Carlo Costanzia tendría un acercamiento.

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', asegura que hay unas fotos que demuestran que existe más que una amistad entre Flores y el 'amigo' en cuestión. "Incluso hay algún beso", señala. Hace un año, una y otro ya fueron vistos en Ibiza compartiendo un buen rato en un restaurante. Pero ahora, existe una complicidad evidente entre los dos. "Hace más de una década que no vemos a Mar Flores en una actitud cariñosa con un hombre", relata Pliego.

Los detalles del nuevo 'amigo' de Mar Flores

El periodista asegura que las fotos fueron tomadas hace unos días, por lo que no se sabe exactamente cuánto tiempo llevarían teniendo contacto. Ahora bien, ¿cuál es la identidad del nuevo 'amigo' especial de Mar Flores?

Luis Pliego desvela que su nombre es "Nicolás Gorrochano" y que se trata de un "atractivo empresario" con el que tiene "una relación muy cercana". De origen belga y con 42 años, el individuo es pillado junto a la 'celebrity' en una playa muy tranquila de Ibiza en una posición íntima. Hay "besos" y "abrazos" en el agua.

Así, vemos como Mar Flores está intentando apurar al máximo su descanso vacacional en Ibiza -donde ha tenido algún que otro rifirrafe con los paparazzis- rodeada de caricias y mucho amor. "Comparten gestos de complicidad", apostilla Luis Pliego.