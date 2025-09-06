Fiesta 06 SEP 2025 - 17:35h.

Juan Luis Galiacho desvela que Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, "se han visto una vez"

Terelu Campos, muy crítica con Rocío Flores tras su entrevista: "Yo, a esta mujer, no la conozco"

'Fiesta' analiza la reveladora entrevista que ha concedido Rocío Flores al programa '¡De viernes!'. La hija de Rocío Carrasco habló del dolor que le produce no tener relación con su madre y llegó a manifestar que le ha "destrozado la vida". Rocío manifestó en su entrevista con Santi Acosta que tiene los recuerdos de su madre bloqueados y que, a pesar de todo, estaría dispuesta a retomar la relación con su madre si ella quisiera. Pero, ¿no se han visto realmente durante todos estos años? Juan Luis Galiacho tiene la respuesta.

Los colaboradores de 'Fiesta' desgranan cada una de las declaraciones de Rocío Flores en '¡De viernes!' y no pasan por alto alguna de sus confesiones más impactantes, como cuando dijo que llegó a temer por la vida de su padre debido al mal momento por el que estaba atravesado en el pasado: "Pensé que se iba a suicidar". En medio de este repaso, Galiacho desvela que Rocío Carrasco y su hija han vivido un esperado reencuentro.

Todo sobre el reencuentro entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco

"Por circunstancias de estos últimos meses, conozco parte parte de Rocío Carrasco y parte de Rocío Flores y sé lo que ha habido", comienza a desvelar Galiacho para luego añadir algo que deja a todo el plató sorprendido: "Se han visto una vez". Ante las dudas generadas en algunos colaboradores, el periodista aclara que sí, que ha sido un encuentro de manera física. El lugar donde tuvo lugar este encuentro lo define de manera ambigua, entre "público y no público".

Pero, ¿cómo fue ese encuentro? Galiacho da pocos detalles al respecto, pero lo cierto es que son muy reveladores: "Fue muy duro, bastante duro, y podría definir perfectamente la relación que hay ahora entre madre e hija". ¿Y fue después de este encuentro cuando la joven tomó la decisión de romper su silencio en un programa de televisión?, le preguntan a Galiacho. El periodista responde dando su opinión: "No lo creo que sea por eso. Pero sí que es una circunstancia muy importante", añade.

Terelu Campos, Carmen Borrego y Juan Luis Galiacho, los detractores de Rocío Flores

Por otro lado, Galiacho duda de que Antonio David Flores apoye el acercamiento entre madre e hija (tal y como Rocío confesó durante su entrevista) y considera que no fue sincera: "No la vi real". Pero no es el único en discrepar con su testimonio pues Terelu Campos y Carmen Borrego se han mostrado muy escépticas con su relato y algo críticas a la hora de analizar sus palabras: "Se me queda cojo su testimonio", ha llegado a decir Carmen en el estreno de '¡Vaya fama!'.