De nuevo con el tema de su affaire con Mar Flores sobre la mesa, Alessandro Lequio ha dejado claro que él ya ha dicho todo lo que tenía que decir y que él se ha mantenido firme en su verdad “A mí, la hemeroteca me da la razón”. Además, nos ha confesado cómo se ve él, cuando se mira al espejo.

Alessandro ya está cansado de defender su verdad y se remite una y otra vez a la hemeroteca para que todo el mundo entienda que él no miente. Una versión que, según los expertos en el tema, como Patricia Pardo aseguran que “Es verdad que no has cambiado ni una coma”.

El colaborador no se siente orgulloso de ciertas cosas que hizo “No estoy orgulloso de lo que hice, pero en el amor y en la guerra, todo vale. Aquello era para mí una guerra y quería ganar el amor de Mar, lo pensé de esa manera, equivocadamente…”.

Ante un Lequio tan sincero, Cristina Tárrega ha aprovechado para saber cómo se sentía él cuando se miraba al espejo y el colaborador ha sido muy claro “Veo a un señor de 65 años que no está nada mal, la verdad”. Incluso, ha asegurado que él es el resultado de todas sus vivencias “Yo estoy muy a gusto con la vida que tengo y si la vida que tengo es el resultado de todo lo que he hecho, estoy a contento…”.

“Insisto, la hemeroteca me da la razón porque yo no he cambiado de opinión”, ha insistido Lequio tras su momento de sinceridad en el plató de ‘Vamos a ver’.