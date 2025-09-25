José Fernando comparte una foto inédita de Michu y su hija con un emotivo mensaje
El hermano de Gloria Camila ha subido a Instagram una foto de Michu junto a su hija, María del Rocío
José Fernando, hermano de Gloria Camila e hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado, no es muy dado a usar su perfil de Instagram, pero ha querido compartir con sus poco más de 21.000 seguidores una foto inédita de su expareja, Michu - que falleció a los 33 años a comienzos de julio -, junto a la hija de ocho años que tienen en común, María del Rocío.
No es la primera vez que el hermano de la concursante de 'Supervivientes All Stars' recuerda a la madre de su hija en sus redes y es que una semana después de su muerte compartió en un post una desgarradora carta abierta en la que subrayaba el amor que había sentido y que seguía sintiendo por la mujer con la que compartió muchos años de su vida y con la que tuvo a su única hija.
"Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos y tus sueños, junto a tus metas con tu gran vivir hacia la vida. Siempre serás una persona recordada con su sonrisa en el alma y tu cantar hacia el viento", escribió José Fernando en esa ocasión, siempre teniendo en cuenta en sus palabras a su hija y destacando el gran amor que sentía por su madre, a la que estaba muy unida pues vivían juntas en Arcos de la Frontera hasta que hace unas semanas la niña se trasladó a Madrid para vivir con su familia paterna, que era el deseo de Michu.
En esta ocasión, el hijo de 'la más grande' ha compartido una instantánea inédita de su ex y su hija en blanco y negro junto a un emotivo mensaje en el que vuelve a hablar en su nombre y en el de la niña: "Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día".
Sus seguidores le han dejado mensajes igual de emotivos en la zona de comentarios de la publicación, expresándole as�í todo su cariño y ánimos tanto para su hija como para él: "Ánimo y fuerza, ahora lo más importante es el bien que lo estáis haciendo con tu preciosa niña", "Mucho ánimo y fuerza, José", "Ella os cuida desde el cielo", "Qué guapas ,seguro que esa estrella os protege a ti y a tu hija para ser fuertes y seguir adelante, besitos y mucho amor y salud para ti y tu hija", "Mucha fuerza, ella os cuida desde el cielo, estará orgullosa de lo bien que cuidáis a Rocío".