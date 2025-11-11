El futbolista Andrés Iniesta lo ha negado todo a través de un comunicado

El futbolista Andrés Iniesta está siendo investigado en Perú por una presunta estafa de 600.000 dólares. La fiscalía de este país está investigando si lo que ocurrió es que se usó su imagen para atraer a inversores a eventos deportivos y musicales o si participó en esa estafa. El futbolista lo niega todo.

La denuncia, presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros inversionistas, señala que el nombre y la imagen de Iniesta habrían sido utilizados como aval.

El objetivo era captar fondos destinados a la organización de eventos deportivos y musicales en Perú, promovidos por su empresa Never Say Never (NSN) y su filial NSN Sudamérica. Sin embargo, la mayor parte de esos espectáculos nunca llegaron a realizarse, y los fondos no fueron devueltos.

La investigación se encuentra en curso y podría derivar en un proceso penal que comprometería no solo la reputación internacional del exjugador, sino también su posición como empresario en el ámbito deportivo y cultural.

El futbolista Andrés Iniesta lo niega todo

La respuesta de Andrés Iniesta y su empresa NSN fue contundente a través del siguiente comunicado:

"Ante las informaciones publicadas en las últimas horas, NSN y Andrés Iniesta quieren manifestar que:

- Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas.

- Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público.

- Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación.

- Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso".