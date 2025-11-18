Esta combinación de anillos la llevó la princesa de Gales durante el verano en el Campeonato de Tenis de Wimbledon

Kate Middleton se pronuncia sobre las "realidades invisibles" de la maternidad: "Los problemas de salud mental perinatal se pueden superar"

Compartir







Kate Middleton ha lucido los anillos ‘eternidad’, los más significativos de su colección en un evento para la Primera Infancia de la Royal Foundation en Londres. Entre ellos, se incluye su primer discurso desde que anunció su diagnóstico de cáncer en 2024, según informa ‘People’.

Middleton ha acudido a la Cumbre de la Fuerza Laboral del Futuro, organizada por el Grupo de Trabajo Empresarial para la Primera Infancia de la Royal Foundation. La princesa de Gales ha asistido con un traje pantalón gris paloma con una blusa blanca con volantes y sus cuatro anillos más importantes.

Los anillos de Kate Middleton que han causado sensación

Kate Middleton apiló su alianza de boda de oro galés, su alianza de eternidad de piedras preciosas, su icónico anillo de compromiso de zafiro y diamantes que originalmente perteneció a la princesa Diana y una alianza de eternidad de diamantes para la cumbre en Londres.

Esta combinación de anillos la llevó la princesa de Gales durante el verano en el Campeonato de Tenis de Wimbledon. La alianza de la eternidad de piedras preciosas causó sensación cuando la llevó en agosto de 2024 en un vídeo en el que ella y el príncipe Guillermo emitieron para felicitar al equipo de Gran Bretaña por su éxito en los Juegos Olímpicos de París.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Middleton apiló los cinco anillos en el funeral de la duquesa de Kent

Las gemas oscuras y claras eran similares a las de su anillo de compromiso. Una joya de zafiro y diamantes que presenta un zafiro central de 12 quilates rodeado de 14 diamantes solitarios. Kate también lució la alianza de la eternidad con piedras preciosas junto a los otros tres anillos en septiembre de 2024, cuando anunció que había finalizado la quimioterapia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En el vídeo, la princesa de Gales llevaba el anillo Annoushka de oro blanco y diamantes. Se trata de una joya que empezó a llevar poco después del nacimiento del príncipe George en 2013. Se cree que fue un regalo del príncipe William. La princesa de Gales llevó los cinco anillos en el funeral de la duquesa de Kent en septiembre, luciendo las joyas para el histórico funeral católico de la difunta realeza en la catedral de Westminster.

Kate llevó cuatro de esos cinco anillos en la Cumbre de la Fuerza Laboral del Futuro, donde ha destacado al director del Centro de Primera Infancia de la Royal Foundation, Christian Guy: “También me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Christian, que ha liderado el centro y ha construido muchas de las relaciones aquí hoy. Gracias, Christian, por mantener el fuerte, especialmente en los últimos años”.