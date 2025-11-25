Al parecer, tendría dos lincenciaturas: esto ha dicho Luis Pliego, director de Lecturas, sobre alguien que tendría al dj muy ilusionado

Marta López, desbordada en ‘El tiempo justo’: denuncia que ha sido víctima de una estafa mientras intentaba reformar su casa

Compartir







Kiko Rivera podría tener una nueva ilusión. Al menos eso ha desvelado Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', adelantando la portada que llevará su periódico este mismo miércoles y que destapa todos los detalles de alguien que podría tener muy ilusionado al cantante y DJ.

Tal y como ya adelantó ‘El tiempo justo’, mañana la revista Lecturas publica en portada que Kiko Rivera está de nuevo ilusionado. Aunque el DJ insiste en que está soltero y asegura “no tener a nadie”, las imágenes y la información que maneja la revista apuntan a todo lo contrario.

PUEDE INTERESARTE El último negocio de Íñigo Onieva: un club privado donde los móviles quedan restringidos y del que será socio Cristiano Ronaldo

Mientras Kiko lo niega “por activa y por pasiva”, recordando que “no tiene ganas” de enamorarse, en las últimas dos semanas se le ha visto acompañado de dos mujeres: una rubia y una morena. Y aunque las especulaciones no han dejado de crecer, Lecturas sostiene que sí existe una mujer que hoy ocupa un lugar especial en su vida.

En plató, los colaboradores recordaron la información adelantada por Kike Quintana: Kiko estaría ilusionado con una mujer policía, morena, con la que llevaría un mes conociéndose y con la que, según el entorno del DJ, se siente “tranquilo, libre” y capaz de hablar de todo, “cosas que con Irene no podía”.

Sin embargo, Luis Pliego introdujo un giro inesperado: la mujer de la portada no es policía. “Esta chica no es policía, es ingeniera, a no ser que además sea policía”, matizó entre risas. La revista ha comprobado su LinkedIn, confirmando que tiene dos títulos universitarios y una trayectoria profesional estable.

Las imágenes exclusivas: cinco horas juntos y algo más

Pliego detalló en directo cómo se produjo el encuentro que mañana protagonizará la portada: Llegaron juntos el lunes al restaurante Casa María, en Sevilla. Las fotografías se compraron “al cierre”, a la una del mediodía, estuvieron cinco horas en la comida y al salir, se dirigieron… directamente a la casa de Kiko Rivera.

Aunque no hay foto del momento clave, el director de Lecturas transmitió lo que aseguró haber confirmado con el fotógrafo: “El fotógrafo me dijo que los vio besarse dentro”. Ese testimonio, explica Pliego, es lo que sustenta el titular elegido para la portada: ‘La nueva ilusión de Kiko Rivera’.

En plató, las imágenes provocaron reacciones inmediatas: algunos vieron un cierto parecido con Aura Ruiz, expareja de Kiko, aunque Pliego se apresuró a aclarar que no se trata de ella. Sobre el origen de la relación, no hay aún muchos datos, pero Luis dejó claro que la sintonía entre ambos era evidente durante las horas de convivencia que presenció el fotógrafo.