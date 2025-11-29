Lara Guerra 29 NOV 2025 - 15:38h.

Claudia Chacón y la madre de Gilbert se pronuncian en '¡Vaya fama!' tras darse a conocer en 'La isla de las tentaciones' que ambas no se hablan desde hace 7 meses. Gilbert ha dejado claro en constantes ocasiones que elige a su novia por encima de su madre, sin embargo, durante la última emisión del reality pudimos ver un vídeo que le mandaba demostrándole todo su apoyo.

En primer lugar, Claudia confiesa que "de lo único que me arrepiento es de hacer daño a esa persona o de que tenga que ver ese tipo de imágenes, pero no te voy a decir que me arrepiento porque soy una persona que hace lo que siente. Soy real, voy de frente y si lo he hecho es porque lo he sentido así, no me voy a arrepentir".

Además, la participante del reality asegura que ahora que han vuelto de la hoguera cree que "podemos cambiar y ceder un poco con el otro. Intentar entender al otro mejor y que no se tire por la borda todo el amor que nos tenemos. Creo que es nuestro momento de demostrarlo, de que nos queremos por encima de todo y de que hay cosas que se pueden arreglar".

Nuria, madre de Gilbert se rompe: "Hay cosas que no se deben aguantar"

Por otro lado, Nuria, la madre de Gilbert apoya a su hijo y recuerda que no ve a Claudia como una buena pareja para su hijo: "Ver a mi hijo llorar, como lo tratan tan mal y sigue amando a una persona que lo quiere para nada...todo esto duele como madre. Yo lo que quiero para él es lo mejor y sé que lo mejor no es ella, sintiéndolo mucho".

Tras descubrir que la pareja se mantiene en 'La isla de las tentaciones' después de ver todas las imágenes, Nuria explica que "él cree que todo se puede aguantar y la verdad es que hay cosas que no se deben aguantar. No comparto el hecho de que estén juntos".

Por último, la madre de Gilbert se derrumba al recordar los momentos más duros de su hijo en la isla: "Gilbert se separó un poco de mí para acercarse a ella y eso es verdad. Yo le estaba intentando aconsejar de que no es una buena persona para él, pero la iba a aceptar. El problema fue que ella leía nuestras conversaciones y claro, no le gustó ver según qué cosas y ahí se desató la guerra. Gilbert no abrió los ojos en ningún momento, se separó de mi, de la familia y ahí quedó la cosa"