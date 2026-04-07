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Las imágenes del encuentro entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón han revolucionado la actualidad del corazón, mostrando una complicidad que va mucho más allá de una simple amistad. Tal y como ha desvelado la periodista Leticia Requejo en 'El tiempo justo', la secuencia completa captada en pleno centro de Madrid refleja una conexión evidente entre ambos actores tras una cena juntos.

En las fotografías, se les puede ver caminando muy cerca el uno del otro, entre risas y gestos de confianza. Él le rodea con el brazo, ella se acerca a su oído, y ambos avanzan sincronizados, dejando entrever una relación natural y cómoda. El momento más comentado llega en la despedida, cuando se funden en un beso apasionado que confirma la química entre ambos.

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Todos los detalles de sus encuentros

Requejo ha sido clara al analizar las imágenes: “Esto lleva pasando desde principio de año”, asegurando que no se trata de un encuentro puntual, sino de una relación que se habría ido consolidando con el paso de los meses. Según su información, Iglesias habría acudido en varias ocasiones a recoger a la actriz al teatro, prolongando después las citas en privado.

Las cámaras también captaron otros momentos significativos, como la llegada posterior del actor al domicilio de Aitana o escenas cotidianas como ella regresando con flores y él con una botella de vino, lo que apuntaría a encuentros recurrentes.

Pese al revuelo mediático, los colaboradores insisten en que ninguno de los dos quiere poner etiquetas a lo que están viviendo. Habla incluso de un vínculo especial que podría haber existido desde hace años, describiéndolo como un “amor platónico” que finalmente habría dado paso a algo más. Mientras tanto, las imágenes hablan por sí solas y confirman que la relación atraviesa su momento más intenso.