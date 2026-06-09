Lidia González 09 JUN 2026 - 18:02h.

La concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre el “pozo sin fondo” en el que se encontraba antes de viajar a Honduras

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Almudena Porras ha mostrado su faceta más vulnerable a la hora de sacar a la luz algo que no había contado nunca. Después de tener que acudir al hospital, la concursante de ‘Supervivientes’ llora al hablar del complicado momento que atravesaba antes de su participación en el reality de Honduras. La influencer ha vivido un cambio radical en su vida, algo que le hizo tocar fondo de una manera en la que ni siquiera ha sido consciente. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Al hablar de su participación en el reality más extremo de la televisión, la creadora de contenido ha asegurado cuál ha sido uno de los principales aspectos que ha tenido que enfrentar: “He ido a luchar contra mi cabeza”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha reencontrado con Sandra Barrios, estaba viviendo una situación personal muy complicada, que la llevaron al límite: “Entré en un pozo sin fondo”. Sin poder contener las lágrimas, la influencer se rompe por completo y afirma: “Sabía que estaba mal, pero no hasta ese punto”.

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Almudena Porras responde a las críticas por su conflicto con Claudia Chacón

Tras salir de su estancia en Honduras, la creadora de contenido se ha tenido que sentar frente a las cámaras de mtmad para hablar de la polémica en la que se ha visto envuelta. Almudena Porras responde a las críticas por su conflicto con Claudia Chacón y desvela lo que opina realmente de ella. La influencer habla sobre el enfrentamiento que tuvieron y hace un análisis completo de la situación que vivió. ¿Se arrepiente de algo? ¿Es Claudia realmente su amiga? ¡Descúbrelo!

La concursante de ‘Supervivientes’ habla de las secuelas que tiene tras su participación

Han sido 71 días los que Almudena Porras ha estado enfrentándose al reality más extremo de la televisión y ha querido hablar sobre los cambios que ha experimentado su cuerpo por ello. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de las secuelas que tiene tras su paso por ‘Supervivientes’ y las muestra frente a las cámaras. Además, se sincera sobre su cambio físico. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!