Patricia Conde afirma que está al corriente de sus obligaciones tributarias y sostiene que su inclusión en la lista de grandes morosos de Hacienda

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La presentadora Patricia Conde ha asegurado que se encuentra al corriente de todas sus obligaciones tributarias, después de que la Agencia Tributaria la incluyera nuevamente en la lista de grandes deudores publicada este martes, en la que figura con una deuda de 714.615 euros.

La comunicadora sostiene que la información difundida no refleja su situación fiscal actual y afirma que el asunto ya fue resuelto hace dos años. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Patricia Conde explica que la cuestión que ha motivado su inclusión en el listado quedó resuelta en 2023.

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"El asunto al que hacen referencia dichas publicaciones quedó resuelto en el año 2023, y desde entonces me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias, pudiéndolo acreditar con documentación de la propia AEAT", señala la presentadora.

Junto al comunicado, Conde compartió un certificado emitido por la Agencia Tributaria con el que pretende demostrar que actualmente no mantiene deudas pendientes con Hacienda.

Atribuye su inclusión a una incidencia administrativa

La presentadora asegura que la información publicada no se corresponde con su situación tributaria actual y sostiene que su aparición en el listado responde a una incidencia administrativa que está siendo gestionada por sus asesores.

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"La información que está siendo difundida desde ayer no se corresponde con la realidad de mi situación tributaria actual y obedece a una incidencia que ya está siendo tratada por mi equipo jurídico y fiscal directamente con la Administración competente", afirma en el comunicado.

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria han recordado que todos los contribuyentes propuestos para formar parte de la lista de grandes morosos son notificados previamente y disponen de un plazo de diez días para presentar alegaciones o aportar la documentación necesaria si consideran que existe algún error.

Según la AEAT, la Administración modifica el listado cuando, durante ese periodo, el afectado acredita que las deudas o sanciones tributarias ya han sido satisfechas, motivo por el que el organismo insiste en que existe un procedimiento específico antes de la publicación definitiva de la lista.