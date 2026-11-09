La hija del entrenador de 63 años ha querido hacer referencia a todos los planes que tiene pendientes con su padre

La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo como el de Alba Silva, la mujer del futbolista Sergio Rico

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El entrenador Pepe Mel sigue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir un ictus el pasado 1 de noviembre. En medio de la incertidumbre por su estado de salud, su hija Iris Mel le ha escrito una carta a través de las redes sociales para recordarle todos los planes que tienen pendientes y pedirle que siga aquí a su lado.

"Sé que vas a volver conmigo, lo sé porque me prometiste que íbamos a hacer más cosas juntos, y tú me enseñaste que las promesas se tienen que cumplir", ha escrito en su dedicatoria. En la publicación se puede ver una fotografía de ella junto a su padre.

"Nos quedan muchas ciudades que conocer, muchos países que visitar", asegura Iris

La hija del entrenador de 63 años también ha querido hacer referencia a todos los viajes que tienen pendientes y a todo lo que tendrá que seguir descubriendo con él: "Nos quedan muchas ciudades que conocer, muchos países que visitar y mucha historia que aprender". Iris ha querido mencionar algunas de las conversaciones que forman parte de su relación y de las recomendaciones literarias que le hacía su padre.

"Necesito que sigas recomendándome libros para leer por las noches, que discutamos por cómo está la sociedad a día de hoy y de dónde deberíamos comer", ha resaltado. La joven ha querido destacar todos esos momentos que forman su día a día y que, sin duda, quiere seguir haciendo con su padre.

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Y ha recordado la última visita que pudo hacerle antes de su ingreso en el hospital: "No puede ser que nuestra última visita sea sin darnos un beso porque te podía pegar algo". "No sé qué puede ser de nosotras dos sin ti, no sé ni quiero. No me dejes aquí sola porque me prometiste que siempre estarías para mí, lucha por nosotras", ha añadido.

La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo como el de Alba Silva, la mujer del futbolista Sergio Rico, que vivió el ingreso hospitalario de su marido durante 83 días después del accidente que sufrió en 2023: "Ánimo, cariño, no pierdas la esperanza y dale toda tu fuerza. Él os necesita más que nunca".

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"Estamos contigo, Pepe", dijo el Real Betis en redes sociales

Pepe Mel sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 1 de noviembre y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Sevilla. La operación concluyó satisfactoriamente y el entrenador quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Virgen del Rocío, donde continúa pendiente de evolución.

El Real Betis, equipo al que dirigió en dos etapas y con el que consiguió dos ascensos a Primera División, publicó un mensaje en sus redes sociales: "Desde el Real Betis mandamos todo el apoyo del mundo para Pepe Mel, al que le deseamos una pronta recuperación. Estamos contigo, Pepe". También el Sevilla FC, el Real Madrid, la UD Las Palmas y el Deportivo de La Coruña se sumaron a las muestras de cariño.