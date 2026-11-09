El escritor de 95 años se encuentra en un momento delicado y la cantante ha viajado hasta Barranquilla para estar a su lado

Preocupación por el estado de salud "muy delicado" del padre de Shakira, William Mebarak: la artista ya estaría en Barranquilla

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Shakira rompe su silencio y habla por primera vez tras la complicada situación de salud que atraviesa su padre, William Mebarak. El escritor de 95 años se encuentra en un momento delicado y la cantante ha viajado hasta Barranquilla, Colombia, para estar a su lado. La cantante ha querido agradecer a través de las redes sociales todo el cariño que está recibiendo de sus seguidores durante esta semana.

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", ha resaltado Shakira en su publicación. La artista ha preferido no hablar sobre la situación médica de su padre ni ofrecer detalles sobre su evolución.

El delicado estado de salud del padre de Shakira

No es la primera vez que Mebarak se enfrenta a la enfermedad pues, en 2023, ingresó en la UCI a raíz de una neumonía grave y fue dado de alta tras varios días de vigilancia estricta. Ese mismo año, también sufrió una hidrocefalia (un exceso de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades del cerebro) por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según recuerda el medio Infobae.

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Hace unos meses, en mayo de 2026, el empresario sufrió un episodio isquémico (una disminución del flujo sanguíneo al cerebro) que obligó a su traslado de urgencia a la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla. Tras permanecer 24 horas en cuidados intensivos, su condición se estabilizó y los médicos autorizaron su recuperación en el hogar, junto a su esposa y madre de la cantente, Nidia Ripoll.

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Ahora, sus fans se mantienen a la espera de saber si la delicada salud de su padre, ligada a su edad, obligará a la artista a cancelar o retrasar sus compromisos profesionales.