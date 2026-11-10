Carla Flila muestra la realidad de su piel y lanza una reflexión

Natalia Sette 10 NOV 2026 - 10:30h.

La exparticipante de 'Sin señal' publica un video en su Instagram en el que muestra todas las 'imperfecciones' de su cara

Carla Flila cuenta por primera vez cómo descubrió su orientación sexual y revela si alguna vez ha estado con un hombre

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Carla Flila ha vuelto con una de las reflexiones que tanto aplaude su comunidad virtual. La influencer y exparticipante de ‘Sin señal’ es conocida en sus redes sociales por hablar de temas normalmente considerados tabúes. Tras enseñar sin reparo su cuerpo al haber subido 6 kg , Carla ha mostrado ahora la realidad de la piel de su cara.

La creadora de contenido, que cuenta con más de un millón de seguidores en su Instagram, ha publicado un video enseñando al detalle las imperfecciones de su piel y ha escrito una profunda reflexión. “Recordatorio de siempre: no te compares con nadie, y menos con lo que ves en redes. La piel cambia, y nosotras cambiamos muchísimo con las hormonas. Acné, vello, inflamación… es lo más normal del mundo”, ha comenzado diciendo con honestidad.

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"Tengo granos, manchas, bigote...", ha continuado diciendo mientras lo muestra ante la cámara, sin vergüenza ninguna. “Hay días que te sientes súper sexy y otros que no, y no pasa nada. Y habrá veces que, por mucho que quieras sentirte bien, te va a costar. Ahí intenta tratarte con compasión, con cariño. Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero yo también he estado ahí”, ha reflexionado.

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Carla ha hablado en diversas ocasiones de la lucha que ha tenido a lo largo de los años con sus complejos y que ha necesitado tiempo y terapia para aceptar muchas partes de ella que ahora ama y respeta: “Yo no siempre he pensado así. Me he machacado muchísimo con esto y lo he pasado fatal. A nadie le gusta tener granos, obvio, pero he aprendido que es algo pasajero, que está ahí y que también forma parte de mí”

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La expareja de Nagore Robles tiene claro por dónde se puede empezar cuando no estás a gusto contigo misma y es por “hablarte bonito”. Educar a tu mente a no faltarte el respeto y hablar mal de ti misma porque entonces lo acabarás creyendo. Como siempre, sus seguidores han agradecido profundamente sus palabras.

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“Eres tan preciosa por dentro y fuera, estos videos hacen mucho bien”, “Carla, se nota que has aprendido a darte cariño también donde antes te exigías cambiar. Qué importante aprender a querernos” o “no puedo admirarte más, que ser tan lindo” son alguno de los bonitos mensajes que le han dejado en la sección de comentarios en su ‘reel’.