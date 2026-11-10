Celia Molina Barcelona, 10 NOV 2026 - 13:12h.

Los compañeros de la faculta de Historia de la universidad de Barcelona hablan sobre cómo es tener a David como compañero

El bar que le gusta a Shakira y Estopa es barato y está a pocos minutos de Barcelona

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En septiembre de 2025, los alumnos de la facultad de Geografía e Historia de la universidad de Barcelona se quedaron flipando al ver quién era su nuevo compañero de clase. David Muñoz, cantante de Estopa, decidió combinar su éxito sobre el escenario con esta carrera universitaria, que siempre le había apasionado, sin importarle ni su edad, ni la fama que le predecía.

Así empezó para él una nueva etapa en la que, tal y como dijo en una de las entrevistas de la promoción de su nuevo disco, 'La Maketa' (que agotó todas sus unidades en la preventa), sus compañeros le han enseñado casi más cosas que la propia materia:

"La parte académica es muy importante, porque para eso he ido a la universidad, para aprender cosas académicas, evidentemente. Pero cuando me he juntado con un chico de 19 años que estaba a mi lado y yo me he quejado del sueño que tenía - porque me había levantado a las 10:30 horas de la mañana - y él me ha dicho: no te quejes, que yo después de clase me voy a trabajar al MacDonald's, es cuando me he dado cuenta de muchas cosas", admitió el artista.

"David es un tío de barrio, un tío de la calle"

"Estar ahí, codo con codo, nunca mejor dicho, con los chavales me ha enseñado más que lo académico. Los sumerios están muy bien, pero los chavales, los chavales que trabajan en el MacDonald's son mucho más importantes", concluyó, sobre la lección que le han dado los estudiantes.

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"Es un máquina con los chavales de 18, 19 años"

Lo que todavía no sabíamos era qué opinan ellos de su nuevo compañero de estudios. Más allá de las fotos que se hicieron con él la primera vez que le vieron por los pasillos de la facultad, aún no se había pronunciado sobre cómo es David entre sus muros. Dos reporteros de Onda Cero se ha trasladado, no hasta el aula, sino hasta la cafetería de la universidad en la que se reúnen los alumnos, que han descrito a David como un "tío muy majo" con el que se puede hablar de cualquier cosa:

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"David es un tío de barrio, un tío de bar, un tío de la calle y baja de vez en cuando aquí a hablar con nosotros" o "La historia le vuelve loco de siempre aunque está un poco perdido con la Inteligencia Artificial" son algunos de los comentarios que han hecho sobre él.

También ha hablado del impacto que les sigue causando verle en clase: "De pronto, ves bajar las escaleras al cantante de Estopa y dices, ostrás, ¿qué hace este hombre aquí?", comenta una de sus compañeras. "Pero con los chicos de 18, 19 años es un máquina, es como uno más de aquí. Se puede hablar de todo con él, es muy simpático y muy humilde", han asegurado todos.

David ha reconocido la voz de alguno de ellos, como la de Joaquín, que se presentó diciendo que él era "el chico más guapo de la facultad". Emocionado por lo que han dicho sobre él, parece que el cantante, cuyo nuevo disco saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre, está haciendo muy buenas amistades entre la juventud.