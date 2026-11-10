Maite Galdeano, sobre Sofía Suescun: "La peor asesina tiene nombre y esta es la peor muerte que me ha podido dar"
La exconcursante de 'Gran Hermano' se siente "muerta en vida" tras más de dos años distanciada de su hija
Maite Galdeano dejaría fuera de su herencia a Cristian y Sofía Suescun: "Si se han portado mal..."
Más de dos años después de que se rompiera su relación de forma radical, Maite Galdeano ha vuelto a romper su silencio. Con un discurso desgarrador y cargado de reproches, la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha desahogado públicamente sobre el profundo sufrimiento que le causa estar distanciada de su hija, Sofía Suescun. "La peor asesina tiene nombre y apellidos y esta es la peor muerte que me ha podido dar", ha señalado la de Pamplona.
La brecha entre ambas se abrió por completo en agosto de 2024, cuando la 'elegida de Dios' protagonizó un polémico salto de la valla en el domicilio de su hija. La situación llegó a tal extremo que fue necesaria la presencia de la policía en el lugar de los hechos, provocando que la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' decidiera apartar a su madre de su vida de manera definitiva, priorizando así su salud mental.
Aunque han pasado más de dos años, el rencor y el sufrimiento siguen muy presentes en Maite Galdeano, que asegura que este tipo de episodios hacen sentir un "dolor irreparable". A través de sus historias de Instagram, la televisiva se ha desahogado con su comunidad:
"Yo, poniéndome la medalla a una de las mejores madres del mundo, la peor asesina tiene nombre y apellidos y esta es la peor muerte que me ha podido dar. Estoy muerta en vida", se ha lamentado., preguntándose también por qué nadie se ha posicionado de su lado en este conflicto.
"No es normal que se le pise a una madre y que nadie pregunte qué tal estás. Que nadie se posicione conmigo cuando tengo la bala metida en el corazón, la más grande mundial del mundo". La dureza de la situación que está viviendo ha llevado a Maite Galdeano a cuestionar incluso su propia maternidad y el rumbo de la sociedad actual:
"La gente ya no quiere tener hijos. Desde luego que yo os recomiendo que no los tengáis porque... 'cría hijos y te sacarás los ojos'. Qué cierto es. Yo si me dieran ahora a elegir, estaría soltera, con cinco carreras y tendría otro tipo de vida, no este sufrimiento que me va matando día a día".