El hijo mayor de la reina Mette-Marit de Noruega ha tenido que declarar ante la Policía de Oslo tras el incidente que ocurrió en su domicilio el pasado 6 de noviembre

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Marius Borg vuelve a copar titulares. El hijo mayor de la reina Mette-Marit de Noruega ha tenido que declarar ante la Policía de Oslo después de que el pasado viernes, 6 de noviembre, un desconocido irrumpiera por la fuerza en su vivienda, situada en los terrenos de Skaugum, la residencia oficial de los reyes y donde permanece bajo arresto domiciliario con una pulsera telemática.

Su abogado, Alexander Greaker, ha confirmado que su representado ha declarado en calidad de perjudicado, aunque ha evitado dar detalles de lo ocurrido.

"Høiby ha sido interrogado como perjudicado. No vamos a facilitar a los medios ninguna información sobre lo que ha declarado. Insisto en que hay que dejar que la Policía investigue con tranquilidad", ha trasladado el letrado, según recoge 'VG'.

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La Policía también ha confirmado que tiene previsto continuar con las diligencias durante los próximos días e interrogar al asaltante.

Ante lo sucedido, el rey Haakon se ha visto obligado a tomar una decisión: reforzar las medidas de seguridad en torno a la vivienda de Marius.

Y es que, aunque la residencia de los soberanos noruegos se encuentra dentro de un perímetro de seguridad, la casa que ocupa su hijastro está fuera de esa zona restringida. Es decir, ambas viviendas se encuentran en la misma propiedad, pero no cuentan con el mismo dispositivo de protección.

El Servicio de Seguridad de la Policía noruega (PST) ha evitado revelar qué medidas se han aplicado o si se han producido cambios en el despliegue de sus efectivos.

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Sin embargo, su portavoz, Eirik Veum, ha explicado a 'Aftenposten': "El PST evaluará continuamente todas las misiones y situaciones relacionadas con nuestro servicio de protección y realizará las correcciones y modificaciones que consideremos necesarias".

El asalto

Los hechos se produjeron poco antes de la medianoche del jueves al viernes. Según ha trascendido, un hombre de unos 30 años se presentó en la vivienda que Marius ocupa en Skaugum y comenzó a golpear y dar patadas a la puerta de entrada.

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Ante el ruido, el joven se encontró con el desconocido, que habría conseguido acceder al interior de la casa a patadas y llegó a utilizar la violencia empujándole.

Marius logró expulsar al intruso de la vivienda y alertó de lo ocurrido, contando con la intervención del PST, encargado de proteger a la familia real.

De acuerdo con los medios noruegos, los agentes que se encontraban en las inmediaciones llegaron aproximadamente un minuto y medio después de recibir el aviso. El hombre fue retenido por los efectivos del servicio de seguridad y después entregado a la Policía.

La vivienda de Marius se encuentra a metros de distancia de la residencia principal, donde viven Haakon y Mette-Marit. Según las informaciones difundidas por la prensa noruega, ambos se encontraban en Skaugum cuando sucedieron los hechos.

Lo que se sabe del sospechoso

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la investigación son las circunstancias que rodearon la llegada del desconocido a la finca real.

El diario 'VG' ha señalado que el hombre habría viajado desde el norte de Noruega hasta Oslo el mismo día del incidente. Cuando se presentó en la vivienda de Marius llevaba una maleta, varios zapatos y diferentes cartas cuyo contenido no ha trascendido.

Según las informaciones de este periódico, el individuo manifestó en un primer momento que había acudido para visitar a Marius. Sin embargo, después de ser retenido, habría asegurado que su intención era encontrarse con la princesa Ingrid Alexandra, hermana de Marius por parte de madre y heredera al trono noruego.

El hombre habría explicado que estaba en Oslo para visitar a la joven princesa. Por el momento, no se ha aclarado qué relación podía tener con ella ni si existía algún tipo de contacto previo.

Otro detalle que ha trascendido es que el sospechoso y Marius mantuvieron una conversación después del incidente, que fue grabada en vídeo. El portal 'Se og Hør' ha difundido imágenes de ese encuentro, en las que se escucha al desconocido afirmar que ya había hablado antes con él y que había llegado en taxi.

También se ha conocido que el hombre tenía antecedentes por delitos violentos y que había sido condenado en varias ocasiones desde 2020.

Por ahora, el sospechoso no ha sido formalmente acusado y todavía no había prestado declaración.

En plena batalla judicial

El asalto se produce, además, en uno de los momentos más complicados para Marius. El joven permanece bajo arresto en su domicilio de Skaugum, donde cumple las condiciones impuestas por la Justicia mediante una pulsera electrónica, a la espera de un nuevo juicio el próximo mes de febrero.

Su situación se remonta a principios de año, cuando ingresó en prisión. En junio fue condenado a cuatro años de prisión por dos delitos de violación y maltrato en el ámbito de las relaciones personales contra su expareja Nora Haukland, además de otros delitos relacionados con violencia y quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Fue absuelto de otros dos cargos de violación. La sentencia ha sido recurrida y está previsto que el procedimiento de apelación se celebre en el Tribunal de Apelación de Borgarting en febrero de 2027.