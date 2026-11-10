Celia Molina 10 NOV 2026 - 11:24h.

Los hijos mellizos de Robert de Niro y Toukie Smith han comunicado la muerte de su madre, que sufría esclerosis múltiple

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A través de un comunicado de Airyn y Julian, los hijos mellizos de Robert de Niro, el 'Hollywood Reporter' ha comunicado la muerte de Toukie Smith, expareja del famoso actor y madre de los susodichos. Su verdadero nombre era Doris Smith pero, como modelo y actriz, adoptó el nombre de Toukie en homenaje a su abuela:

"Era un apodo que me puso mi abuela y que provenía de un disco infantil sobre un pequeño camión de bomberos rojo con mucha energía. Yo siempre he tenido mucha energía", explicó ella misma en los años noventa en una entrevista con 'Los Ángeles Times'.

Según sus hijos, Smith falleció el pasado 4 de noviembre en un hospital de Nueva York tras una "larga y valiente lucha contra la esclerosis múltiple". "Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", han dicho en su comunicado.

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Toukie Smith padecía esclerosis múltiple

Toukie y Robert de Niro se conocieron finales de los años ochenta (alrededor de 1988), poco después de que el protagonista de 'Casino' se divorciara de su primera esposa, Diahnne Abbott. Fueron una pareja muy seguida por los medios de comunicación en Estados Unidos, pero siempre mantuvieron una postura muy reservada respecto a su relación. Smith defendía esta postura con frases como: "Lo bueno de una vida privada es que es privada", una mantra que mantuvo hasta el fin de su noviazgo.

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En el año 1995, nacieron sus dos hijos en común, los gemelos Julian Henry de Niro y Airyn De Niro (nacida Aaron Kendrick De Niro, pero en 2025 hizo pública su transición como mujer transgénero). Ambos fueron concebidos por gestación subrogada, una práctica legal y común en los Estados Unidos.

Según recuerda The Hollywood Reporter, Smith estudió en el Fashion Institute of Technology y, en 1972, comenzó a trabajar como modelo para varias revistas, como Vogue y Ebony, así como para diseñadores como Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake y su propio hermano Willi Smith, quien falleció en 1987 a causa de complicaciones derivadas del sida. Fue nombrada modelo del año de Bloomingdale’s en 1978.

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Su carrera como actriz despegó a finales de la década de 1980, cuando apareció en varios episodios de la cuarta temporada de la serie de la NBC 'Miami Vice' en el papel de Angie, junto a Don Johnson. En 1989, se incorporó al reparto de la comedia de situación '227', en el papel de Eva, junto a Marla Gibbs. También participó en diversas películas de los años 90, entre ellas 'Talkin’ Dirty After Dark', 'I Like It Like That' y 'La mujer del pastor'.