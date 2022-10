Ana María Aldón da la cara tras la polémica entrevista de Ortega Cano: “En algunos momentos sentí vergüenza”

Ana María Aldón, de la entrevista de su marido con Ana Rosa Quintana: "Sentí bochorno"

La mujer del torero asegura en 'Fiesta': “Siento que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace"

La colaboradora de 'Fiesta' se sincera con Emma García tras la entrevista de su marido

José Ortega Cano se sentaba este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’ y daba unas declaraciones que no tardaban en provocar reacciones en los medios de comunicación y en redes sociales. Todo el mundo ha hablado de su entrevista, pero quedaba por conocer la opinión más importante, la de Ana María Aldón.

La colaboradora de ‘Fiesta’ se ha sincerado con Emma García sobre lo que sintió y se ha mostrado muy sincera. Sobre el discurso de su todavía marido asegura: “Siento que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que se hace público y lo que se vive en privado”, afirma

Además, ha contado que en algunos momentos de la intervención del torero en el programa de las mañanas de Telecinco le provocó algo de “vergüenza”: “Sentí bochorno. Me gustaría rememorar eso, volver a vivirlo… Porque he tratado de suavizar y ser muy humana”, explica.

Ana María Aldón estuvo viendo toda la entrevista desde una sala VIP de la cadena y narra cómo acabó: “Me fui a casa con la cabeza perdida (..) Hoy siento que soy humana y que los demás también lo son (..) Ortega Cano no me ha pedido disculpas (..) Ya no pido nada y no necesito nada”, declara.

La reacción a la polémica frase de José Ortega Cano

El torero protagonizó una escena en ‘El programa de Ana Rosa’ que dio mucho de qué hablar, cuando aseguró que su “semen” era de “fuerza” y animaba a su todavía esposa a ir juntos a por “la niña”. Tras ver las imágenes, Ana María se muestra cabizbaja.

“No quiero ver eso porque pienso que el primer perjudicado de la desafortunada frase es él y no me gusta verlo sufrir. Yo creo que ha sufrido por eso, se dio cuenta tarde y se sintió mal”, afirma la colaboradora ante la atenta mirada de la presentadora de ‘Fiesta’.

“No me ha perdido perdón por esas palabras, pero sí lo hizo a quien haya podido ofender. Esa frase no es de cariño, lo entiendo como un chiste malo. No lo reconocí en esas palabras, no es su vocabulario habitual”, declara Ana María Aldón.

“No sé que le pasa, creo que estaba muy nervioso desde el principio y luego se sintió como si estuviera con amigos y lo soltó como una broma mala”, añade. Sobre si ella está dispuesta a tener otro hijo con el diestro, aclara: “No compartimos intenciones”.

Lo que más dolió a Ana María Aldón de la entrevista

La colaboradora de ‘Fiesta’ afirma que lo pasó mal por otras cosas que no fueron la desafortunada frase del matador: “Yo he sido muy generosa durante muchos años, porque ella ha dejado una huella muy grande para todos y no he tratado de borrar la huella de nadie”, decía.