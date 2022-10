Desde que esta semana se supiera de la relación que han iniciado la actriz Vanesa Romero y el presentador Santi Burgoa, Alba Carrillo no ha dejado de dar titulares. Lo más llamativo ha sido que ella y su ex tenían buena relación hasta que Santi ha dejado de cogerle el teléfono y que ha descubierto que le fue infiel mientras salían juntos . Alba y Alexia Rivas cargan contra Santi Burgoa en ‘Fiesta’.

“Tenía comportamientos extraños y siempre hay un por qué”, comienza a decir Alba. Explica que no le sienta mal que su ex rehaga su vida, sino el hecho de que él estuviera todo el verano detrás de ella para intentar retomar su relación porque “lo dejamos en septiembre, oficialmente, pero estuvimos quedando hasta febrero”. “Me decía que él solo pensaba en mí y cuando tuve un affaire con Canales se puso súper celoso ”, añade.

Alba le llama al enterarse de su relación con Vanesa este miércoles y “resulta que no me coge el teléfono, algo rarísimo porque hablamos a diario. Y ya no he sabido más de él”. Y es que, según cuenta la colaboradora, Santi ha mantenido relación tanto con Alba durante este tiempo como con Vanesa ¡y con otra chica, a la vez!