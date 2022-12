No hemos terminado de conocer a la nueva conquista de la marquesa, que ya ha salido a la luz una deslealtad por su parte. "Pero si no ha dado tiempo", "pero si se estaban conociendo", son algunas de las reacciones cuando Saúl destapa este giro radical en la telenovela que rodea a Tamara Falcó. "Mejor enterarte al principio de la relación", reflexiona la presentadora de 'Fiesta'.

Aurelio Manzano ha hablado con Tamara Falcó y esto es lo que ha sucedido: "Me deja claro que ella solo ha salido dos veces con él, pero no hay nada más de momento, aunque a ella le gustaría. Ella no lo tiene como un novio. Otra cosa importante que me cuentan es que Iñigo y Hugo no eran tan amigos como Iñigo lo está haciendo ver. Es más, una vez se pelearon y Tamara tuvo que poner paz entre ambos". Saúl Ortiz discrepa con la información de su compañero. Por su parte, Marisa Martín Blázquez cuenta que le consta que Tamara y Hugo se mostraban como pareja ante los demás en una boda.