Entrevista exclusiva a Almudena Cid: habla de su nueva ilusión.

A la gimnasta no le gustó que se le viera como víctima tras romper con Christian Gálvez.

Almudena Cid: "Los duelos y las pérdidas hay que entenderlas así".

“Feliz, muy segura de sí misma e ilusionada”, es como describe María Verdoy a Almudena Cid después de su encuentro con la gimnasta. El programa ‘Fiesta’ ha acudido a un evento y ha entrevistado a la nueva Almudena, que habla de su ruptura con Christian Gálvez y de su nueva ilusión.

Ha pasado un año desde que se anunció la ruptura sentimental entre Almudena Cid y Christian Gálvez y ella hace balance de lo vivido y de cómo se encuentra actualmente: “Soy la misma, pero con otro conocimiento sobre mí. Hay algo que no me gustó en el proceso, y es que la gente me viera como una víctima de algo. Con perspectiva, para mí ha sido un año de descubrimiento propio”.

La gimnasta nos comenta que ese proceso de ruptura sentimental coincidió con el final de su trayectoria profesional deportiva y eso le hizo pensar “que yo no era ya alguien válida porque ya no era deportista. Esta situación me ha puesto de frente para volver a reconstruir”, añade. “Los duelos y las pérdidas hay que entenderlas así. A veces que, en el dolor, somos especiales y no es así”.

Almudena Cid, enamorada de nuevo