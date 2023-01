La relación de Steisy y Pablo ha sido muy criticada por la bisexualidad de él, pero la influencer ha dejado claro que lo suyo es un amor que va más allá de los clichés: "Yo he aceptado que a él también le gustan los chicos y no me importa que sea femenino, es una persona tan segura de sí misma que puede mostrarse como es sin miedo".