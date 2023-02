Miguel Ángel Revilla era consciente de los escarceos amorosos del Rey emérito: "Me habló de esas mujeres"

En el libro, Miguel Ángel Revilla habla de una de las personas que más le han decepcionado en su vida, Juan Carlos de Borbón . Revilla ha reconocido que él y el rey emérito llegaron a ser grandes amigos , pero que con el escándalo de las finanzas del monarca Revilla lo tiene claro: "Él es la decepción de mi vida , yo le tenía en un pedestal a ese hombre, no lo esperaba de él".

El Presidente también ha confesado que a tal punto llegaba su amistad que incluso llegó a ser consciente de las aventuras amorosas que mantenía en secreto: " Lo sabíamos, nos hablaba de esas mujeres , algo que yo no comparto, pero cada uno verá".

Revilla no opina sobre los escarceos amorosos del rey emérito, pero se muestra sin embargo muy crítico con el hecho de que haya amasado una enorme fortuna de manera poco lícita:

"Yo he hecho muchas cosas por el rey que nunca contaré, y no me refiero a lo de las mujeres, que eso es algo que yo sabía porque incluso él nos lo contaba, pero eso es un asunto de él y su mujer si se lo permite".