Manuel Pereira, padre de Yulen, sobre Anabel Pantoja: ''Le venía muy bien hacerse la persona dolida''

No se ha cortado un pelo y ha lanzado un mensaje al programa: ‘’Discúlpame, en vuestro programa le habéis puesto los grilletes, lo habéis encarcelado y quien da la noticia es amiga de la persona con la que ha roto, eso no se puede hacer’’, indica Manuel refiriéndose a Amor Romeira.

‘’Hay un conchabamiento que no es nada realmente sincero. No es que haga la entrevista por dinero, la hace para defenderse. Después de un mes en el que siguen hablando mal de él, no hablando bien, hablando mal. Y entonces una persona queda bien y otra…en el barro’’, continúa el padre del esgrimista.

‘’Y mi ex no coge el teléfono y llama y dice ‘oye todo eso que dicen de Yulen es mentira’. Eso es lo que esperaba Yulen, eso es lo que esperaba Yulen…Ni una llamada, ni un comentario en su defensa, cuando ella sabía muy bien que todo eso era mentira. Pero le venía muy bien hacerse la persona dolida, que la han abandonado, que han dejado y que, además le han sido infiel. ¡Venga hombre! ¿Hasta cuándo? ¡Ya está bien! Que aquí el que ha tenido que padecer no ha sido ella, es él’’, es lo que opina Manuel sobre la ex de su hijo.