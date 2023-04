"Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante", añade la madre de Camilo Blanes. "Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho".

Aurelio Manzano llama en directo a Lourdes Ornelas, que se pronuncia sobre el estado de su hijo: "Ya no se puede hablar con él", se lamenta, "no tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar. Cuando voy, me dice que me vaya de su casa". Son parte de sus palabras. La llamada, completa, en el vídeo de apertura de este artículo.