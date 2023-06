Alejandra Rubio responde a Pipi Estrada: ''Mi madre estaría antes con una mujer que con él"

“No quiero que me mandes flores, pero sí quiero que hagas una cosa, que apoyes mucho a tu madre porque posiblemente quede destrozada porque no va a cobrar y porque también va a pensar que se ha ido el gran amor de su vida. Apóyala mucho y dale muchísimo cariño”, así se dirigía Pipi a la hija de Terelu Campos.

Las palabras del ex de su madre no le han hecho nada de gracia a Alejandra, quien, durante la tarde de este domingo, se ha sentado en el programa y, sin pelos en la lengua, ha querido contestar al colaborador.

‘’A mí me hace mucha gracia él porque de ilusiones también se vive, no quiero decir que no, pero dice que para mi madre él es el amor de su vida y tanto él como yo sabemos que eso es mentira. Que, si al le vende eso, pues oye, a vender tranquilamente’’, ha respondido Alejandra.