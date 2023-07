Pipi Estrada, destrozado, reconoce que ha roto con Andreína: "Me he sentido humillado"

"Llevamos juntos cuatro años, yo a Andreína la he querido, la quiero, pero tengo la sensación de que ya no la puedo querer, es la primera vez que en una relación soy responsable, me he entregado en cuerpo y alma, pero en estas vacaciones me he dado cuenta que yo le he entregado todo lo que tengo y ahora mismo mi sensación es que no quiero continuar con ella, tengo que empezar a quererme yo a mí mismo y aprender a manejar estas situaciones".