Localizada en el vertedero la supuesta cabeza de Edwin Arrieta en una nueva bolsa con restos humanos

En una entrevista concedida a un periodista de la Agencia EFE, el propio Daniel Sancho habría reconocido haber matado a Edwin Arrieta a la vez que aseguraba haber sido víctima de acoso por parte del médico: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".