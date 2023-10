Bertín Osborne escribe en directo a Pipi Estrada y aclara si está o no con Gabriela, la madre de su futuro hijo

El paradero del artista era un secreto, hasta hoy. En pleno directo el colaborador de 'Fiesta' Pipi Estrada ha recibido un mensaje de texto del propio Bertín en el que no solo desvelaba su paradero , si no que además explicaba en qué punto se encuentra su relación con Gabriela, la madre de su futuro hijo :

"¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma? Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi, ¿no puede alguien poner cordura en esto?".