El programa ‘Fiesta’ de este miércoles 1 de mayo comenzaba de una forma histórica. Emma García y los colaboradores empezaban de pie, en corro y muy sorprendidos al no saber exactamente el tema con el que abrían el programa.

“Yo prefiero no decir ni una palabra hasta que no vayamos conociendo más durante la tarde”, aseguraba Julen, ex de Anabel, que se mostraba sorprendido.