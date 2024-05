Los secretos de la foto entre Finito de Córdoba y Ana Herminia: dónde se hizo, cuándo y quién estaba con ellos

"Después del programa yo fui atacada de una manera muy bajuna por parte de la señorona, por parte de la señora de la alta sociedad (Arantxa del Sol) Yo tengo un contacto con el público en el que me siento súper querido y cuando yo fui a saludarlos ella me empezó a gritar, a decirme que era una falsa y que era mala, después me enteré de que lo que tenía era miedo de que yo contara cosas que ella no quiere que se sepan".