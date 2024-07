Julen Pereira reacciona a la revelación del sexo del bebé de Anabel Pantoja: ''Es un poco ridículo que la felicite''

''Una pena porque no va a ser niño, no se puede llamar Julen'', lanzaba el zasca el ex de Anabel y acto seguido felicitaba a la pareja: ''No hablamos, yo creo que ella no me felicitaría a mí. Les deseo lo mejor, en privado no hablamos así que es un poco ridículo que la felicite por el embarazo''.