Belén Rodríguez se entera en directo de los graves insultos de Sylvia Pantoja hacia ella: ''Más tonta y mala y no naces''

Sylvia Pantoja ha cargado duramente contra Belén Rodríguez a través de sus redes sociales después de que la colaboradora de 'Fiesta' asegurase hace unos días que la cantante ''vive de su prima y no de cantar''. Sus palabras no le gustaron nada a Sylvia, quien ha dado un paso al frente y no ha dudado en decirle de todo a Belén.