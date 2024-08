Marisa Martín Blázquez, contra las cuerdas al destaparse que su foto viral podría no ser suya: "Está sacada de Internet"

Esta pregunta se la han hecho muchos usuarios y precisamente uno de ellos ha escrito a la redacción de nuestro programa dando una información que ha puesto contra las cuerdas a la colaboradora de 'Fiesta'. Este usuario asegura que la imagen de Marisa lanzándose desde un barco no es real, que se trata de una imagen sacada de Internet . Así lo comunicaba Omar Suárez:

"Me están llegando mensajes desde redacción de personas que han escrito diciendo que esa imagen es falsa, que no es ella, que es una imagen sacada de Pinterest ".

Verónica Dulanto, que no daba crédito a lo que estaba escuchando, le pedía a Omar más información: "Pero a ver, ¿eso de la imagen falsa quién lo dice?". Omar le mostraba entonces las supuestas pruebas: "Mira, aquí se ve que esa imagen estaba colgada en este portal desde hace tres años , es la misma".

La presentadora de 'Fiesta' comprobaba que efectivamente se trataba de la misma imagen, algo que Marisa intentaba justificar: "Es que a veces, si repasamos mi Instagram, si no puedo subir alguna foto en un momento determinado también puedo tirar de fotos antiguas de mi móvil". Preguntada directamente si era ella o no, Marisa se limitaba a decir: "Yo como la Barbie, no hablo de mi vida privada, ni confirmo ni desmiento".