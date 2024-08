¿Qué tiene Escassi? La gente a pie de calle explica su poderoso atractivo

De lo que sí ha hablado es de su separación de María José Suárez. Dijo estar bien y muy acompañado por su entorno: “Sorprendentemente estoy muy bien, ha sido una situación bastante de vivir, llevo mucho tiempo en este mundo y lo he vivido muy bien. He sentido mucho cariño, mis amigos siendo mis amigos, la gente que me quiere me quiere más”, le ha contado a Ana Rosa.